Anguissa | Ci sono cose che non avevo mai fatto prima di Conte Pensiamo sia una benedizione sotto mentite spoglie

(Di sabato 24 agosto 2024) La Lega Serie A ha intervistato Frank Zambo. Di seguito le parole del centrocampista del Napoli: «L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, è stato evidente. E’ stata davvero dura, quest’anno vogliamo davvero fare meglio. Vogliamo riportare il Napoli dove eradell’anno scorso. Non sarà facile, ma tutti si impegnano per garantire che vada per il meglio».: «A Napoli mai sperimentato il razzismo» Ricordo didello Scudetto che non dimenticherai mai? «Non ce n’è uno. Non c’è un momento più di quando eravamo tutti allo stadio con i nostri tifosi e con tutta la città. Quando siamo diventati ufficialmente campioni d’Italia e abbiamo festeggiato al Maradona con tutti, con le famiglie, lo staff, quello è stato il momento più bello quando penso allo Scudetto».