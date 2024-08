Alice Toniolli esce dal coma | È sveglia e parla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024), la giovane ciclista trentina di 19 anni coinvolta in un grave incidente il 14 agosto, è uscita dal. La notizia è stata annunciata dalla società sportiva GS Topgirl, per la quale la ragazza gareggia, tramite un post su Facebook: “è sveglia, riconosce le persone e!! Ringraziamo tutte le persone che sono state vicine a noi ed alla famiglia in questi giorni”. L’incidente è avvenuto durante una gara, quandosi è schiantata contro un muretto, riportando gravi ferite che l’avevano costretta a un lungo ricovero in ospedale. La giovane ciclista ha ora iniziato il suo percorso di recupero, con il sostegno della famiglia, degli amici e della comunità sportiva. L’annuncio ha suscitato grande commozione e sollievo tra i tifosi e i compagni di squadra, che hanno seguito con apprensione l’evolversi della situazione di