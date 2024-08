Aggredisce e morde gli agenti Prima infastidisce due ragazze poi diventa violento | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024)una pattuglia della Polizia e prende a morsi un agente. È accaduto l’altro ieri, in pieno giorno, nella zona della stazione ferroviaria di Cesenatico. Siamo in una zona purtroppo spesso al centro delle cronache, in quanto nei giardinetti che si trovano fra la stazione e il supermercato Eurospin, spesso ci sono etilisti, balordi, persone che fanno uso di stupefacenti e uomini con precedenti penali per furti. Una volante del Posto estivo di Polizia è intervenuta su segnalazione di alcune, impaurite dal comportamento di uno straniero che le stava importunando e insultando con insistenti avance volgari e poco gradite. Glihanno notato subito la persona accusata, un 30enne originario della Costa d’Avorio con diversi precedenti penali. Era in evidente stato di alterazione psico-fisica, seduto su una panchina non lontano dalle giovani.