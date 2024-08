A Cusago i compiti si fanno in campo | Così non si abbandona lo sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Una proposta che unisce la praticaiva con il sostegno scolastico, rivolta a bambini e ragazzi tesserati nell’associazioneiva Rugbio che si allena neldi via IV novembre ae a Uboldo. Il "Progetto College" nasce "nel 2019 e purtroppo venne rimandata la sua realizzazione a causa del terribile triennio 2020/2022 che ha assorbito risorse economiche e umane importanti destinate allo sviluppo del nostro progetto socialeivo", spiegano dall’associazione. "Progetto college" è stato pensato come una proposta die di sostegno scolastico rivolto a giovani dai 10 ai 15 anni di età. Tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì i ragazzi ricevono un sostegno scolastico per materie umanistiche e scientifiche, dalle ore 16.15 alle 17.