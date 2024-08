Uomo aggredito con la mazza da baseball

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una brutale aggressione con ladaè avvenuta all’alba di ieri a San Claudio di Corridonia. L’episodio, ancora tutto da chiarire, è al vaglio dei carabinieri di Macerata. L’allarme è arrivato poco prima delle 6 di mattina dalla zona vicina al ristorante cinese. Qui uncompletamente vestito di bianco, dai pantaloni al cappellino, avrebbe attraversato la strada e si sarebbe diretto verso un 35enne, che era lì con altre persone tra cui la fidanzata. Armato di unada, lo sconosciuto avrebbe sferrato un colpo alla testa del 35enne, ferendolo in maniera piuttosto seria. Poi se ne sarebbe andato, correndo via in auto in direzione di Trodica di Morrovalle. Subito sul posto sono stati chiamati l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Il personale sanitario si è preso cura del ferito, accompagnato al pronto soccorso.