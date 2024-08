Sulla riforma della cittadinanza Tajani ha la sponda dei cattolici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Forse lanon scalda gli elettori di centrodestra ma sicuramente l’idea piace al mondo cattolico. Ed è a quel mondo che il vicepremier, ministro e leader di Forza Italia, si è rivolto ieri parlando al meeting di Rimini. Antonio, dopo aver ribadito che sullo ius scholae ognuno ha diritto di dire la propria opinione come su altri punti che non sono nel programma di governo, e che dunque “io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualche cosa a me, quindi sono libero di parlare”, ha ribadito che laper il suo partito è necessaria. I paletti di“Essere italiano, essere europeo, ed essere patriota non è legato a sette generazioni, ma a quello che sei tu”, ha detto il vicepremier.