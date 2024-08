Sicurezza in ospedale gli infermieri chiedono l’attenzione della Prefettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 – Purtroppo si moltiplicano gli episodi di violenza contro il personale sanitario. Per dare risposte alle categorie che operano presso le strutture sanitarie, e che sono esposte a ripetute azioni violente, per cercare di arginare il fenomeno è stato fatto un incontro sullain. Tuttavia non manca una nota stonata, da OPI Fi-Pt si dicono “amareggiati per il mancato coinvolgimento”. “Abbiamo appreso con dispiacere di un incontro tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze e la: un momento di confronto importante in cui avremmo voluto e dovuto essere coinvolti”.