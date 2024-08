No alla ' Bolognina' di Conte La sfida di Grillo e forse di Casaleggio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Nuovo round nello scontro interno al Movimento, con nuove prese di posizione e la parola scissione sempre più evocata da entrambe le parti in causa. L'esito viene ormai considerato non solo possibile ma anche il più probabile in tutta la galassia del M5s, sia tra gli eletti che tra gli attivisti. La costituente potrebbe diventare una nuovae quindi la fine del 'sogno' die Gianroberto: il "rischio" è stato paventato dell'ex presidente della Commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, entrato in rotta di collisione coned espulso dal Movimento. "- ha scritto l'ex parlamentare su X - continua la sua svolta dellaper affossare il M5S, come fece Occhetto con il PCI". E proprio la battaglia politica attorno i valori del Movimento delle origini è il cavallo su cui intende battersi