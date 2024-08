Napoli quattro nomi in uscita | Cheddira vicino all’Espanyol

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Illavora per soddisfare le richieste di Antonio Conte, con Zerbin, Ngonge e Folorunsho tra i principaliin. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del, sta lavorando alacremente per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte. L’obiettivo è duplice: assicurare nuovi rinforzi alla squadra e finalizzare diverse cessioni per alleggerire la rosa. Tra i movimenti più rilevanti, il futuro di Walidsembra essere sempre piùall‘Espanyol. L’attaccante marocchino ha espresso gradimento per questa destinazione, e la trattativa è in fase avanzata. Inoltre, il ritorno di Alessio Zerbin al Monza è quasi concluso, ma questa volta con una formula diversa dal prestito secco. Altre trattative in corso riguardano Cyril Ngonge e Michael Folorunsho.