L’ultima novità Champions fa infuriare i tifosi

La nuova Champions League è ai nastri di partenza. Il 29 agosto ci sarà il sorteggio rivisitato, considerata la formula profondamente modificata rispetto al passato. Le novità riguardano il numero di gare (8 per ogni squadra, due in più rispetto allo scorso anno) e l'assenza dei gironi che fin qui hanno contraddistinto la prima fase della competizione. La classifica sarà unica e contemplerà tutte le 36 squadre che parteciperanno al torneo. Alla fine delle otto giornate (ogni squadra giocherà quattro partite in casa e quattro fuori, ma non ci saranno andata e ritorno), le prime otto in classifica avanzeranno agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal nono al ventiquattesimo posto dovranno giocare uno spareggio. Eliminate le ultime otto squadre classificate.