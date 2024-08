Lite tra minori stranieri in centro a Modena Botte coltelli e cocci di vetro | paura e caos in via Taglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Alcuni clienti erano ancora seduti ai tavoli dei diversi locali delstorico. All’improvviso la loro attenzione è stata attirata dalle grida di alcuni giovani. A poca distanza da loro, infatti, in viaalcuni ragazzi se le stavano dando di santa ragione. L’episodio, l’ennesimo che vede coinvoltinon accompagnati di origine tunisina è avvenuto intorno alle 23.30 di mercoledì sera all’incrocio con via Torre. Pare che i ragazzi (non è chiaro se vi fossero altri coinvolti) si siano affrontati anche condi bottiglia e. A dare l’allarme è stato proprio il figlio del sindaco Massimo Mezzetti. Il primo cittadino, ieri mattina, nel corso della presentazione dell’assessora ed ex prefetto Camporota ha infatti citato l’episodio facendo presente come fosse stato il figlio a dare l’allarme.