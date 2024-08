L’epopea del cantiere Dal Challenge 12 a leader mondiale grazie all’innovazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024)12 è stata una barca da regata che nel 1984 prendeva parte al primo campionato del mondo della classe 12 metri Stazza Internazionale, dove c’era anche la nostra Azzurra, a Porto Cervo. Quella barca era stata acquistata da Fabio Perini, allora industriale lucchesecapace di coprire il 75% del mercato dei macchinari per la trasformazione della carta tissue, per dare sfogo alla sua personalissima passione per la grande nautica. Con questo esordio scoppiettante, Perini capì che per lui il mondo delle grandi barche a vela e motore (sailing yacht) poteva essere il nuovo business internazionale, e che la sua azienda, Perini Navi, era in grado di inserirsi nel dorato mondo dei velieri oltre i 40 metri.