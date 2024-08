Le avanzate militari reciproche sono la nuova routine della guerra tra Ucraina e Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) La giornata di ieri segna duenei rispettivi territori in. Le Forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni contro un aeroporto militare russo nei pressi di Volgograd. La scelta di Kyjiv di continuare a penetrare nel territorio nemico non ha lasciato però che rimanessero scoperti gli obiettivi su altri fronti caldi: le truppe scelteTerza Brigata d’assalto hanno dato il via a una controffensiva nella regione nord-orientale di Kharkiv, conquistando in poche due chilometri quadrati oltre le linee russe. Lo hanno fanno sapere i portavoce ucraini, attraverso i media, in partcolare il Kiyjv Independent, che descrive le operazioni delle ultime ore come un attacco che aveva l’obiettivo di danneggiare il potenziale offensivoVentesima armata russa.