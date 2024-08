La carica della curva | Tutti al Picco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) "alcon la maglia bianca, bandiere e vessilli delle Aquile!". È l’appello lanciato dai ragazziFerrovia in vista del match di esordio dello Spezia, al, contro il Frosinone, in programma sabato sera. "Un’altra stagione sta per iniziare e, come sempre, siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi – affermano i supporter del settore più popolare dello stadio –. Lasciamo da parte gossip societari e rumors di mercato, ripartiamo dal ‘’,partita contro il Venezia e pensiamo ad essere noi il vero valore aggiunto". Oltre settemila i tifosi aquilotti attesi sugli spalti del ‘’, pronti a trasformare il ‘catino’ di viale Fieschi in una bolgia di calore e passione. Al fine di apportare ulteriori input di entusiasmo, i tifosi si ritroveranno alle 18,30 all’incrocio di viale Garibaldi con viale Amendola perre giocatori e tecnici.