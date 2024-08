Investito in bici da un pirata si scopre che era omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Parabiago, 23 agosto 2024 – Quello che inizialmente sembrava un tragico incidente stradale si è rivelato essere unpremeditato. Fabio Ravasio, 52 anni,a Parabiago mentre era in sella alla suacletta, è stato vittima di un piano orchestrato nei minimi dettagli. Le indagini, condotte dai carabinieri di Legnano sotto la direzione della procura di Busto Arsizio, hanno portato all’arresto di sei persone coinvolte a vario titolo nel crimine. La sera del 9 agosto, Ravasio stava percorrendo via Vela in direzione Casorezzo quando, poco prima delle 20:00, è stato travolto frontalmente da un’auto nera che ha invaso la sua corsia. L’auto è poi fuggita, ma alcuni testimoni hanno fornito elementi utili alle forze dell’ordine, descrivendo il veicolo e i danni visibili sulla carrozzeria e sui fari, causati dall’impatto con il guard rail.