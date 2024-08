In campo domani AlbinoLeffe al debutto Caldiero nel mirino Attesa per Mustacchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) ZANICA (Bergamo)alle ore 18 è in programma la prima giornata di campionato per l’che esordirà in casa contro la neopromossaTerme. I veronesi allenati da Christian Soave lo scorso anno hanno vinto il girone D di Serie D soffiando al Piacenza la promozione tra i professionisti. Si tratta di una squadra da non sottovalutare assolutamente perché in Coppa Italia è gia giunta agli ottavi di finale, eliminando la Virtus Verona (ai calci di rigore) e successivamente il Trento, battuto per 2-0. L’dal canto suo non può sbagliare l’esordio in campionato, contro una squadra che peraltro ha già fatto male alle Celeste, in amichevole, due stagioni fa. La giovane squadra di Lopez (nella foto - Uc) si presenterà con un 3-5-2 e con unin più: l’esterno 35enne non ha ancora esordito ed è stato il colpo di mercato della dirigenza.