Il giallo dell’ereditiera Scomparsa a Madrid L’ex marito in cella | | Cercatela a Vicenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) () Uninternazionale che potrebbe avere la sua soluzione in una zona boscosa del Veneto, la Salita del Costo sulla provinciale 349 nel territorio di un Comune di non più di tremila abitanti: al cospetto di Bogotà, Miami,e Belgrado, le altre location di questa fiction, sembrerebbe una favola se non ci fosse di mezzo la sorte di una donna molto ricca. Ruspe, cani molecolari, carabinieri forestali, squadra mobile e polizia scientifica, ma anche agenti spagnoli e dell’Fbi, stanno cercando da due giorni in un’area sempre più vasta il corpo di Ana Maria Henao, 40 anni, corporatura minuta e capelli lunghi e ondulati, persona "vulnerabile" come si legge nel volantino diffuso alla sua. Le ricerche sono partite il 2 febbraio, quando la donna è stata vista per l‘ultima volta in compagnia di un’amica nella capitale spagnola.