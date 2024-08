Il condannato per corruzione Formigoni piange miseria La lamentela sulla pensione | Vivo con poche migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Come? Mi hanno dimezzato la, prendodicon quellee arrotondo con piccole consulenze”. La, in una lunga intervista a Repubblica in cui paventa ancora una volta il rientro in politica (ma per ora è ancora incandidabile), è di Roberto. Il Celeste, ex governatore della Lombardia, dopo aver scontato per intero la condanna a 5 anni e 10 mesi perper la vicenda Maugeri-San Raffaele,nonostante percepisca a suo dire “tra i 2mila e i 2200”. Una cifra che come si favoleggia non basta per una città come Milano. Per un confronto bastai sapere che la Ral (Retribuzione annua lorda) media nazionale è di 30.284. Quindi più o meno 1500netti, al mese.