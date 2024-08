Giacomo Passeri era pieno di cocaina | Tajani spiega come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'avevamo scritto un mese fa, quando la sinistra provava a montare un nuovo “caso Zaki”, a casaccio peraltro, perché questo governo ha svolto un ruolo importante nel rilascio dello studente egiziano. Alla Camera la dem Laura Boldrini strillava: «è un ragazzo di 31 anni detenuto in un carcere egiziano perché trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana per uso personale. Chiediamo al ministro degli Esteri di venire in aula a riferire, per riportarein Italia il primo possibile». Libero aveva dato la notizia cheera in carcere con l'accusa di aver ingerito 60 ovuli di droga (potrebbero essere un po' meno) trovati nello stomaco a seguito di un'operazione urgente d'appendicite.