Fiorentina tra mercato e correzioni tattiche In Ungheria servirà molto di più

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 - Il grido d'aiuto di Raffaele Palladino è rimbalzato forte e chiaro quando mancava poco alla mezzanotte. La partita trae Puskas Akademia era terminata da poco e il tecnico gigliato stava provando a spiegarsi un approccio disastroso da parte della sua squadra. Sotto di due gol in una manciata di minuti, apsetto che va anche oltre unda completare. Palladino lo sa e non si è nascosto: ancora alla sua squadra manca un'identità forte soprattutto in fase difensiva. Certo, i gol sono arrivati per due errori individuali: il primo a metà fra Bianco e Kayode, il secondo tutto sulle spalle del giovane esterno, parso in difficoltà rispetto allo scorso campionato. Il club ha tempo altri sette giorni per portare alla corte di Palladino due difensori, un centrocampista e un esterno offensivo (sembra il ritratto di Kostic).