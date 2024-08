Dybala resta alla Roma A quanto è quotato un gol con l’Empoli?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Abituato a dribblare avversari con finte e colpi di classe, Pauloha sorpreso anche i suoi tifosi con una decisione inaspettata. Quando tutto sembrava pronto per il suo trasferimento all’Al-Qadsiah, l’argentino ha cambiato le carte in tavola: non lascerà la, dai la 10 aAttraverso un post su Instagram,ha annunciato la sua volontà di rimanere nella capitale. “Grazie, ci vediamo domenica”, ha scritto la Joya, confermando la sua presenza per la partita contro. L’offerta milionaria dell’Arabia Saudita – 75 milioni di euro per tre anni – è stata messa da parte. L’argentinogiallorosso e sarà in campo per la sfida controdel 25 agosto, valida per la seconda giornata di campionato.