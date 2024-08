Dov’è stato girato Dante di Pupi Avati?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 23 agosto 2024)è tornato dietro la macchina da presa e lo ha fatto affidandosi addirittura alla figura del “sommo poeta”. O, per meglio dire, al Trattatello in laude didi Giovanni Boccaccio. In questo modo, dunque, si porta a termine un viaggio all’interno di eventi pubblici e privati che hanno inciso anche sulla poetica di Alighieri. In quest’ottica entrano alla perfezione alcuni fatti come l’amicizia con Guido Cavalcanti, lo scontro trae il pontefice e i tumulti a Firenze quando era diventato priore. Sergio Castellitto è Boccaccio indi(fonte: 01 Distribution)Una ricostruzione che ha il potenziale di essere ancora più realistica perché è ambientata nei luoghi storicamente legati alla narrazionesca. Tra le location scelte da, dunque, non poteva mancare la Toscana, l’Umbria, il Lazio e, ovviamente, la zona di Ravenna.