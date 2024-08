Danimarca Kjaer lascia la Nazionale | Tutto finisce Triste ma è il momento giusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “. Questo vale anche per i miei 15 anni fantastici con la comunità dentro e intorno alla squadradanese. Ho informato la DBU che non sono più disponibile e mi sento davvero bene per questa decisione”. Lo scrive sul suo account Instagram Simon, che annuncia così l’addio alladanese. Capitano e con cui ha totalizzato 132 presenze e cinque gol. “Sembra il, ma sono ovviamente, dato che laha significato così tanto per me ed è stata una parte così importante della mia intera vita da adulto – scrive il 35enne capitano della– Giocare 132 volte con lae arrivare a sei finali con laha superato tutti i miei sogni da bambino. Nella mia carriera, sono molto orgoglioso dell’enorme privilegio di essere stato capitano per otto anni”.