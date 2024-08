Da Pink a Eva Longoria | tutte le star con Kamala Harris Oprah Winfrey show alla convention dem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chicago, 23 agosto 2024 – ", si. Se puede”. A tradurre in spagnolo lo slogan lanciato da Barack Obama (“Yes she can”), è Evache ieri è salita sul palco delladi Chicago per dare la sua benedizionecandidata dem. “Somos familia, in America siamo tutti la stessa famiglia e dobbiamo guardarci le spalle”. L’attrice e modella texana, con origini messicane, era lì per legittimare la candidatura diall’elettorato ispanoamericano. Una fra le tante celebrities che hanno prestato il loro volto per la campagna di. epa11560742 Singer(C-R), alongside her daughter Willow Sage Hart (C-L) performs on the final night of the Democratic National(DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, USA, 22 August, 2024.