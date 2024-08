Cremona dal Po riaffiora il cranio di un cervo preistorico vissuto dodicimila anni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Spinadesco (), 23 agosto 2024 – Il Po continua a restituire pezzi di preistoria: durante il recupero di alcune foto-trappole utilizzate per i censimenti faunistici, i volontari del gruppo ambientalista e di Protezione civile “Il Nibbio” hanno trovato lungo il fiume, nella sabbia degli Spiaggioni di Spinadesco, in provincia di, quello che secondo i primi accertamenti sarebbe il frontale delappartenuto a ungigante presente in Pianura Padana tra i settanta e ifa. Si tratta delmegacero, o alce irlandese, presente in un'area molto grande compresa tra l'Europa e l'Asia Centrale.