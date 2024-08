Cosa fare nel weekend | Controvento Notte Bianca ed escursione in montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ascoli, 23 agosto 2024 –ricco di appuntamenti nel territorio Piceno, ma che si aprirà questaalle ore 2.30 a Pescara del Tronto con la cerimonia in onore delle vittime del terremoto di otto anni fa. Si inizierà con il rosario e poi alle 3.36 ora della prima scossa sismica che ha poi distrutto l’intero paese di Pescara del Tronto, ci la commemorazione alla presenza del vescovo Gianpiero Palmieri. Sarà sempre il vescovo a celebrare poi la Messa alle 18.30 nell’area Sae. Tanti gli eventi culturali e musicali a partire dalFestival dell’Aria in programma a Colle San Marco, alla Cava Giuliani e a San Giacomo. Arquata è ancora ferita. Case diroccate e cantieri, l’emergenza non è finita: "Ma stiamo iniziando a liberare le casette" Domani il via alle ore 17.