Conference league Con l’Akademia è 3-3 | pari beffa per la Fiorentina

(Di venerdì 23 agosto 2024) La remuntada viola riesce solo in parte e ilfinale sa di. Avvio da incubo per lain. Gli uomini di Palladino si complicano la vita subendo un fulminante 0-2 ma con un secondo tempo equilibrato riescono solo ad avvicinare il ribaltone dopo lo 0-2 iniziale firmato da Nagy e Soisalo. Sottil alla fine del primo tempo, poi Quarta e Kean (insieme ai cambi) hanno di fatto cambiato una partita in cuisi è sciolta come neve al sole. A due minuti dal termine, Golla (scappato alla marcatura di Kouamé su calcio d’angolo), ha però infilato De Gea di testa per il 3-3 finale. La qualificazione si deciderà al ritorno in Ungheria, ma dovrà essere un’altra Viola a scendere in campo!