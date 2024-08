Cnel gli stipendi di Renato Brunetta & Co | 900 mila euro in totale nel 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Loo di, dei suoi vice e dei 60 consiglieri delè in arrivo. 900sono stati stanziati per la variazione al bilancio, fa sapere Il Fatto. E l’anno prossimo il conto sarà più elevato. Il decreto Pnrr convertito in legge ad aprile ha dato il via libera all’assunzione di dirigenti, funzionari e assistenti. E ha tolto la norma che impediva di cumulare pensione eo. Oltre ad aver tagliato la spending review., spiega il quotidiano, potrà cumulare fino a 240, il tetto massimo previsto per i dirigenti della Pubblica Amministrazione. Ai suoi vice e agli altri consiglieri andrà un’indennità pari, rispettivamente, al 20 e a 10% degli emolumenti previsti per il presidente. Le spese e i benefit Inun bel conto da 1,8 milioni diall’anno a partire dal 2025.