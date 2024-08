Casazza il fuggitivo ha un nome | autorità allertate anche fuori provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024). Di lui sappiamo che è nato in Marocco, che ha 32 anni e una corporatura piuttosto robusta. Sappiamo che non ha fissa dimora, ma che al contrario era cliente fisso nei bar del paese. Parliamo al passato perché difficilmente potrà tornarci, visto che lunedì sera è sparito nel nulla dopo aver fracassato con un bicchiere di vetro la nuca al 38enne ucraino Mykola Ivasiuk, stramazzato al suolo e morto all’esterno del Rosy Bar di, sotto lo sguardo perso dei presenti, quasi tutti ubriachi secondo i carabinieri. Nel fracassare la testa a Ivasiuk, l’aggressore si sarebbe ferito a sua volta, lasciano diverse tracce ematiche per terra, non bastassero le testimonianze dei presenti, le immagini delle telecamere e le impronte che lo collocano sulla scena del delitto.