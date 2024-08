Bologna Fc Rodriguez ad un passo | il ‘Lupo’ saluta in lacrime il Gimnasia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Ilsi prepara ad accogliere un nuovo rinforzo dal calciomercato. Non si tratta però dell’atteso difensore ma dell’esterno offensivo argentino Benjamin, stellina delLa Plata che sbarcherà a meno di clamorosi dietrofont in città domenica, quando i rossoblù saranno impegnati al Maradona contro il Napoli. L’affare si è concluso in tutta fretta, con il baby talento sudamericano che è stato bloccato dal Sartori e Di Vaio per sopperire a quella che potrebbe essere la lunga assenza di Cambiaghi (oggi il responso definitivo ma si teme uno stop di almeno sei mesi) infortunatosi al ginocchio durante la prima di Serie A contro l’Udinese.