Bayesian il dolore della famiglia Lynch | Siamo devastati

(Di venerdì 23 agosto 2024) ScreenshotDopo la conclusione delle operazioni di ricerca e soccorso delle persone disperse a seguito del naufragio del superyacht, si apre una nuova fase che vedrà impegnate le autorità italiane e i soggetti responsabili nella pianificazione e nel recupero del relitto. Il veliero, affondato a mezzo miglio dal porto di Porticello, rappresenta non solo un pericolo per l’ambiente marino, ma anche una sfida logistica e tecnica che potrebbe richiedere settimane, se non mesi, per essere completata. L’Ultimo Ritrovamento: HannahL’epilogo delle ricerche si è concluso con il tragico ritrovamento del corpo di Hannah, la figlia diciottenne del magnate Mike, ultima persona ancora dispersa. La notizia ha scosso profondamente la, che ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti delle autorità italiane.