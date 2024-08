Badanti senza contratto Costrette a lavorare tutta la settimana per 24 ore al giorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024)comesette giorni su sette, ventiquattr’ore al: o così, o niente.? Figuriamoci. Sono queste le regole della truffa messa in atto da un’associazione a delinquere che per mesi ha sfruttato donne di origine straniera nelle province di Reggio, Bologna, Modena, Ferrara, Parma e Firenze. Ben diciotto casi identici di caporalato, sette dei quali interessano il nostro territorio (cinque in città e due in provincia). Le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Bologna, Stefano Dambruoso e dal gip del tribunale di Bologna, Maria Cristina Sarli, hanno portato all’arresto di tre persone, per le quali è stata eseguita ieri un’ordinanza di misura cautelare in carcere.