Anna e Rosanna una sfoglia lunga cent’anni | Abbiamo preparato 135 chili di tortellini

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Siamo sfogline da una vita e aiutiamo alla sagra da sempre". RosLaurenti eMignani potrebbero sembrare due sfogline bolognesi qualunque, se non fosse per la loro età: rispettivamente 98 e 95 anni. Anche quest’anno saranno in prima fila tra i volontari e le volontarie della storica Sagra di San Luigi Gonzaga di Riale. "Una volta, quando eravamo più giovani, la sagra era quasi una festa di famiglia, niente a che vedere con oggi. ? raccontano ? Oggi arriva molta più gente e quindi dobbiamo preparare molto più cibo rispetto ad allora". Infatti, negli anni l’evento, anche grazie a continui miglioramenti, ha visto crescere la partecipazione. Con l’aumento della richiesta si è di conseguenza allargato anche il gruppo di volontari. "Quando facciamo idi sera, tra uomini e donne, siamo più di quaranta persone", spiega RosLaurenti.