America’s Cup Luna Rossa tramortisce American Magic! Doppietta di New Zealand INEOS a secco

(Di venerdì 23 agosto 2024) A Barcellona proseguono le regate preliminari dellaCup: quattro giorni di gare nelle acque di Barcellona per testare gli AC75 che a partire da settimana prossima si contenderanno il trofeo sportivo più antico del mondo. Nello specchio di mare antistante il capoluogo catalano sono andate in scena quattro sfide, dopo le quattro disputate nella giornata di ieri: iniziano a emergere i primi valori in campo.ha aperto in maniera brillante il pomeriggio, mostrando di avere tra le mani uno scafo decisamente performante e rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico visto lo spostamento dei cyclors che sono più ribassati rispetto alle avversarie.