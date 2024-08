Aggredisce la convivente | I Carabinieri arrestano un 54enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Solofra hanno arrestato undella cittadina conciaria, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto la scorsa notte, quando i militari dell’Arma, giunti sul posto a seguito di segnalazione da parte di alcuni vicini allertati dalle urla della donna, hanno constatato una situazione di elevata criticità , con l’uomo in evidente stato di agitazione e lachiaramente dolorante e spaventata. Alla vista deilo stesso si è giustificato rivendicando la libertà dei propri comportamenti, anche violenti, nei confronti della sua donna. Veniva pertanto arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.