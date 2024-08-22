Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:45 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – Roma, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLazioNE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:15 - NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI “ PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” ANCORA SOSPESA PER ALLAGAMENTO IL RAMO DELLA FL3 CHE COLLEGA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E VIGNA CLARA MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI , LA FL 6 ROMA – CASSINO , LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E LA FL2 ROMA-TIVOLI SEMPRE PER LAVORI LA FL3 ROMA VITERBO È SOSTITUITA DA BUS TRA VITERBO E CESANO DI ROMA E LE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA ED FL7 ROMA MINTURNO SONO INTERROTTE TRA MINTURNO E VILLA LITERNO ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO INFINE, LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 20:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 20. PREVISTO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GREGORIO DI TUSCOLO E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA DOMENICHINO TRA LARGO PASSAMONTI E VIA GARIBALDI LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA SALARIA TRA IL KM 56 E IL KM 61+500 ALL’ALTEZZA DI ORNARO; PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 31 AGOSTO IN FASCIA ORARIA 8-17, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI. romadailynews
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