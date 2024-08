Siano benedetti i critici gastronomici | amati odiati supponenti e nella loro bolla

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024) Escano dalla! Tornino alla realtà! Spariscano i “gastrofighetti”! Eccolo il nuovo sport nazionale. Sparare bordate su un mondo che, finalmente, è diventato così “popolare” che anche lui si merita la suae i suoi “gastrofighetti”. Se c’è una sovraesposizione della cucina, della ristorazione, degli chef, significa che c’è un eccesso di interesse e questo è certamente un bene. Leggo sul sito del Gambero Rosso un bel pezzo scritto da Andrea Cuomo. Uno sfogo che lamenta come in questo meraviglioso settore ci sia oggi un po’ di guazzabuglio che Cuomo vorrebbe riportare alla normalità auspicando che itornino a parlare il linguaggio della gente che tutti i giorni mangia e va al ristorante. Mi spiace deludere Cuomo, ma non sarà più così.