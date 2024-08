Meteo Roma del 22-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo asciutto con prevalenza di soleggiati al pomeriggio qualche addensamento comune informa informazioni sui rilievi Ancora serena altrove in serata tempo del tutto stabile con cieli sereni al centro al mattino prevalenza dicevi essere nel pomeriggio locali equazione sviluppo nelle zone interne specie in Appennino soleggiato altrove in serata tempo che torna asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni pomeriggio locali rovesci o temporali attesi nelle zone interne peninsulare della Sicilia nessuna variazione sui restanti settori in serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud previsioni del tempo sono a cura del centro...