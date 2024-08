LIVE – Sorteggio tabelloni US Open 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ile latestuale deldeiprincipali degli US, quarto Slam della stagione di scena sui campi in cemento. Jannik Sinner guida il seeding maschile, seguito dai due principali rivali per il titolo: il campione uscente Novak Djokovic e il vincitore degli ultimi due Major Carlos Alcaraz. Al via anche Zverev e Medvedev, mentre tra gli azzurri spicca la presenza di Musetti, Arnaldi, Cobolli e Berrettini, insieme a Fognini, Sonego, Darderi e Nardi (in attesa di Bellucci dalle qualificazioni). Al femminile, invece, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek tentano di strappare la corona alla campionessa in carica Coco Gauff: attenzione anche a Jessica Pegula che è in gran forma, a Elena Rybakina se fisicamente sta bene, e magari anche a Jasmine Paolini, che guida la spedizione azzurra composta da Cocciaretto, Bronzetti, Trevisan ed Errani. Sportface.