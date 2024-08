Gruppo top Grande Fratello ecco gli 8 concorrenti vip per la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alfonso Signorini conferma la formula dello scorso anno, sarà unmisto con una parte del cast vip e una no. In queste ore sono usciti i nomi della categoria famosi, saranno 8 in tutti e di sicuro faranno molto ma molto parlare. Intanto ormai è certezza la data di inizio del programma. Nelle settimane scorse Amedeo Venza ha comunicato i giorni in cui sarà mandato in onda in diretta il. >> Incidente choc, Giuseppe muore a 18 anni: travolto da un’auto in corsa E soprattutto la data di inizio del programma di Canale 5: “Anche quest’anno gli appuntamenti saranno due! Il lunedì e il giovedì L’inizio è previsto per il 16 settembre!”. Dunque, il pubblico dovrà aspettare poco mendo un mese prima di rivedere i gieffini riempire la casa.