Fabriano il calore dei tifosi | E’ ora di ricominciare

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lunedì è iniziata ufficialmente la stagione 24/25 per la Ristopro Janusche "dopo una mattinata di visite mediche - si legge nel comunicato della società- i ragazzi si sono riuniti al PalaChemiba per la prima sessione di allenamento davanti ai, che, in gran numero, hanno fatto assaggiare ai nuovi giocatori ildella piazza fabrianese. Hanno poi preso parola Antonio Di Salvo, in rappresentanza della presidenza e della Ristopro, il GM Gianluca Merloni e il DS Simone Lupacchini, rappresentando al nuovo gruppo i valori che contraddistinguono la realtà Janus e il basket a. La giornata si è conclusa con una conviviale insieme a staff, giocatori e collaboratori.