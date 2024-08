Dua Lipa compie 29 anni ed è la beauty icon preferita della Generazione Z

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bellissima, talentosa e dalla grinta irrefrenabile. Duaè diventata una star mondiale grazie alla sua musica, che continua a dominare le classifiche di Spotify. Ma non solo: la popstar, 29oggi, nata a Londra nel 1995 da genitori albanesi, emigrati da Kosovo, è tra i punti di riferimentoZ, che la adorano per via del suo grande talento,sua personalità avvincente,sua intraprendenza. Dua è considerata anche un’a di bellezza grazie alla sua femminilità indipendente e audace, ma sempre femminile. Ma anche perché è in grado di dettare trend e tendenze. Dua: chioma nero corvino o capelli Cherry Cola? Siamo sempre stati abituati a vedere la cantante con la sua bellissima chioma castana scura.