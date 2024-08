Dai creatori di Blasphemous arriva The Stone of Madness

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Rivelato durante il Future Games Show nell’ambito della Gamescom 2024, Tripwire Presents, la divisione editoriale di Tripwire Interactive che si concentra sulla pubblicazione di grandi giochi di altri studi indipendenti, ha annunciato oggi che pubblicherà Theofsu PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch, in uscita all’inizio del 2025. Sviluppato da The Game Kitchen, acclamati sviluppatori di2, Theofè un titolo d’avventura tattico e stealth che segue cinque prigionieri dai difetti unici che tentano di fuggire da un manicomio nella Spagna del XVIII secolo, presentato da una prospettiva isometrica con splendidi disegni a mano ispirati a Francisco de Goya. Il titolo è attualmente disponibile per la wishlist su tutte le piattaforme.