Arrestato rapinatore a Rimini dopo due colpi in farmacie | stesso modus operandi

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Un uomo di 40 anni, di origini campane, è statodalla Polizia di Stato diper essere il presunto responsabile di due rapine avvenute in città, rispettivamente a Ferragosto e poi ancora ieri in via Guadagnoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a rapine e reati contro il patrimonio, è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile, guidata dal commissario capo Marco Masia, subitoaver compiuto il secondo colpo. Le rapine Il primo episodio si è verificato il giorno di Ferragosto, intorno alle 12.30, alla farmacia comunale n. 5, situata in via Flaminia. L’uomo, coperto da occhiali, cappello e una fascia al braccio, è entrato nell’esercizio minacciando con un coltello le due farmaciste presenti. Con estrema freddezza, è riuscito a sottrarre circa 200 euro in contanti, per poi fuggire rapidamente.