Akimbot | presentato un nuovo trailer!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Preparatevi a stringere i vostri circuiti! In vista del lancio di, un platform d’azione in 3D, previsto per la prossima settimana, Evil Raptor e PLAION hanno rilasciato uncarico di robot, azione ed esplosioni!sarà disponibile su Xbox Series XS, PlayStation 5 e PC via Steam dal 29 agosto 2024. In, i giocatori vestiranno i panni di Exe, un robot fuorilegge, accompagnato dall’improbabile alleato Shipset, mentre affrontano eserciti di robot, pilotano astronavi e creano il proprio percorso per salvare l’universo da una catastrofe imminente! Ambientato in un mondo fantascientifico popolato esclusivamente da robot,offre un’esperienza esplosiva e un caos robotico senza fine! Il gioco sarà disponibile dal 29 agosto 2024 su Xbox Series XS, PlayStation 5 e PC via Steam.