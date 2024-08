World Baseball Classic 2026 | annunciati i gironi Italia a Houston con gli USA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono stati sorteggiati idella prossima edizione del, quella che si terrà nel. Si giocherà tra San Juan (Porto Rico), Tokyo (Giappone), Boston e Miami (USA). Quattro, cinque squadre ciascuno per un totale di 20 e l’unione delle forze tra MLB, WBSC e MLBPA che si estrinseca nelle settimane del torneo dipiù celebre al mondo per quel che concerne le selezioni nazionali “aumentate”. Il torneo si giocherà dal 5 al 17 marzo del citatoe vedrà al via anche l’, che nel 2023 è riuscita a spingersi fino ai quarti di finale, dove ha dovuto cedere di fronte al Giappone, poi vincitore per la terza volta nella propria storia.