Vino Cotto Festival nuova edizione La tradizione per le vie del borgo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè re a Loro Piceno tutto l’anno, ma in particolare in questi quattro giorni. Da domani a domenica nelva in scena il 52° "". Si rinnova così l’immancabile appuntamento estivo che ha come protagonista questo prodotto tipico, considerato dai loresi l’ambasciatore nel mondo del proprio paese. Ilsi veste a festa, nelle vie, nelle piazze e negli angoli del centro storico si respira la. Musica, buona tavola e ovviamentesono gli ingredienti. Si potranno visitare anche i musei del paese, aperti dalle 20 alle 23; in particolare, quelli del, delle etichette del, il museo interattivo dellalocale, della storia postale dei Monti Azzurri, delle due guerre, il museo della birra. Si potrà ammirare anche l’antica cucina del Castello.