US Open 2024 Matteo Berrettini mina vagante in un torneo che lo vide semifinalista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Come già a Wimbledon, uno dei nomi indubbiamente più temuti nel tabellone principale degli USè quello di. Un fattore, il timore, che viene dal fatto che il romano a New York ha degli ottimi precedenti legati al periodo 2019-2022. Il primo che viene in mente è, chiaramente, legato proprio al 2019, quando affrontò un tabellone neanche facile per arrivare alla sua prima semifinale Slam di sempre. Dovette affrontare un primo turno con Richard Gasquet, quando il francese era ancora competitivo, poi sconfisse Andrey Rublev negli ottavi e Gael Monfils in un quarto thriller, in cui accadde semplicemente di tutto. Poi resse bene per due set contro Nadal in semifinale, ma dovette cedere in tre.