Scacchi la terza edizione del Rapid Luca Pacioli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Il prossimo 1 settembre, il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro sarà il palcoscenico delladel, un importante torneo diche, per il terzo anno consecutivo, riunirà giocatori di ogni età e livello, provenienti da tutta Italia, per una giornata all'insegna della competizione, della strategia e dell'intelletto. Il torneo, che prende il nome dal celebre matematico e umanista, nativo proprio di Sansepolcro, è un evento pensato per celebrare il suo legame con la città e rendere omaggio al suo contributo alle scienze matematiche e al pensiero razionale.