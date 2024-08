Paduli nella graduatoria della Regione per gli scuolabus elettrici Vessichelli | Importante risultato per tutta la comunità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche il comune didei beneficiari per l’assegnazione di, necessari a migliorare i servizi di trasporto nel campo dell’istruzione. Lain data 8 agosto, ha infatti approvato lae i Comuni in essa inseriti potranno essere finanziati. Obiettivo specifico dell’azione è quello di “aumentare gli standard di sostenibilità ambientale, comfort e sicurezza dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto pubblico extraurbano”. “Sono felice per questo nuovo– ha dichiarato il Sindaco diDomenico– un’altra bella notizia per lapadulese, unoelettrico a vantaggio dila popolazione studentesca”.